〈台北都會〉侯友宜 公布厚友誼地圖

2018-09-02

全台共有五千八百多個厚友誼站點

〔記者何玉華、葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨拜訪板橋區的「厚友誼」店家—「好茶」泡沫紅茶店，體驗搖製泡沫紅茶，並公布「厚友誼」地圖，全台共有五千八百多個「厚友誼」站點，六成多集中在新北市，他邀請支持者踴躍加入相挺；對於蘇貞昌提出的老人假牙政策，侯友宜表示這需要二十五億元的龐大預算，批評蘇「青菜共貢」（台語，隨便亂講），政策粗糙不可行。

侯友宜昨天體驗手搖泡沫紅茶，老闆的兒子笑稱這杯泡沫紅茶寓意「一炮而紅」，侯用海龜吸管宣導環保概念，老闆也送上蘿蔔糕祝賀「成熟的好彩頭」，氣氛熱烈。

假牙補助需25億經費 批蘇青菜共貢

對於蘇貞昌提出「擴大老人假牙補助」，侯友宜批評政策粗糙不可思議，新北市六十五歲以上老人超過五十萬人，扣除蘇所說的「排富」（所得稅率廿％以上）人口，大約還有四十八萬人，其中需換整口假牙約十三％、六萬人，一人補助四萬元，總預算將近廿五億元，而且人口老化、長輩越來越多，二十五億元的財源在哪？蘇貞昌要講清楚，空口說補助長輩裝假牙不負責任。

侯友宜的選辦新聞組副組長徐維遠也抨擊說，蘇老縣長畫大餅、開空頭支票，老人假牙補助始於一九九九年高雄市，如果真的可行，當初蘇老縣長為何不做？難道二○一八年的蘇貞昌候選人打臉一九九九年的蘇貞昌縣長？

另外，侯友宜昨晚出席新北市的彰化鄉親會活動，表示當選後要舉辦「彰化日」活動、舉行「假日農夫市集」，讓新北、彰化的農業合作更緊密。

守住最後防線 強調反對廢死

對於死刑存廢，侯友宜強調反對廢死，死刑是守住正義的最後一道防線，希望蔡政府了解民眾的心聲，對毫無悔意、窮凶惡極之人，在司法定讞後要快速決定，不要拖拖拉拉。