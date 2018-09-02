〈台北都會〉蘇貞昌 成立宗教、婦女兩後援會

2018-09-02

〔記者葉冠妤、何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天分別成立宗教、婦女後援會，兩個現場都熱鬧滾滾。在婦女後援會中，蘇的太太詹秀齡也驚喜現身，她呼籲新北姊妹站出來，支持會做事的蘇貞昌。蘇貞昌批評侯友宜反對老人假牙政策是不照顧老人，也不敢參加辯論。

推扶老攜幼三關心 籲宗教人士協助

蘇貞昌的宗教後援會，包含佛教、道教、長老教會、一貫道等，約三百多名宗教界代表出席，他肯定宗教安定社會人心，他未來要推動的「扶老攜幼三關心」需要宗教界人士協助，讓小孩、長者獲得最好照顧。他也成立婦女後援會，湧入一千多名婦女熱情支持，他表示擔任縣長時最早成立女性權益促進委員會，解決女性的各項困難，當選後會打造和平、溫暖、美麗的城市。蘇貞昌昨晚也參加新北市彰化鄉親總會的活動，承諾將舉辦「彰化日」，推廣彰化農特產與文化藝術。

假牙補助遭質疑 蘇批侯不敢辯論

對於國民黨市長參選人侯友宜質疑老人假牙補助政策需要二十五億元，預算龐大是「青菜共貢」（台語，隨便亂講）；蘇貞昌反擊說，侯友宜過去八年不做，現在別人要做就潑冷水，為何其他縣市可以對長者這麼好，新北就不能？請長者用選票的力量讓侯友宜知道應該尊重長者。蘇貞昌並嘲諷說，侯友宜同意辯論卻又說「不要急」，要辯就是一句話，不辯就一大堆理由，選民自有公評。

死刑存廢 蘇︰執行死刑是應該

蘇貞昌的發言人黃韋鈞批評，侯友宜反對老人裝假牙，故意拿一九九九年尚未升格直轄市的台北縣跟當時是直轄市的高雄市相比，這是什麼道理？兩者財政狀況相同嗎？既然雙方立場鮮明，這就是最好的辯論題目，趕快辯論讓市民檢驗誰的政策比較可行。

在死刑存廢議題上，蘇貞昌回應說，法律明訂有死刑，法院明確判決後，執行死刑也是應該。