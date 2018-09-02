〈台北都會〉每天240輛砂石車進出 暖暖興隆街變爛路

2018-09-02

月眉土資場聯外道 路狹窄不堪負荷

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市月眉土資場從二○○六年啟用後，每天管控最高進場的砂石車是二四○輛，並由土資場業者負責維護路面，由於主要聯外道路興隆街只有二線道、四到六米寬，民眾抱怨路窄、坑坑洞洞、顛簸不平影響交通安全，多次反映仍遲未改善，市議員也質疑交通事故的責任歸屬是土資場業者或市府？有模糊空間。市府表示會督促業者做好道路平整，並重新律定權責歸屬。

市議員林明智指出，根據二○○六年市府核准的交通維持計畫，進出月眉土資場的路線有三條，分別是從興隆街到中央路，或走月眉路、培德路，但業者的砂石車主要是走興隆街，雖然每天管控最高進場車輛是二四○輛，但興隆街道路狹窄，已嚴重超出交通負荷，建議市府重新檢討交通維持計畫。

業者負責維護路面 民眾反映未改善

民眾也反映說，興隆街的砂石車頻繁來往，道路被輾壓得坑坑洞洞，每天一早就有很多砂石車停在興隆街及周邊的源遠路及暖暖交流道匝道口，等待土資場開放後進場，嚴重影響交通安全，多次打市府一九九九專線反映仍未改善。

市議員游祥耀質疑說，市府將道路管理養護的責任交給業者執行，如同掛上「免戰牌」，好像市府就沒事了，萬一發生交通事故，責任歸屬究竟是土資場業者還是市府？雙方如果互踢皮球，受害人要向誰求償？

市府表示，會監督業者儘速改善路面坑洞，若未配合，市府會自行招商修繕路面，經費由業者每年補足到一千萬元的保證金專戶扣除，歷年來的每年維養費約三百多萬到八百多萬元不等，保證金都夠用，今年一月到五月已通知業者改善六次，通報坑洞地點多達四十四處。

市府允督促業者修整 重新劃分權責

市府表示，當年將道路維護管理權責交給業者負責確實不妥，近期將會勘律定權責，針對管理維護、巡檢頻率等進一步釐清責任歸屬，並請業者重新提送交通改善計畫。

基隆警方表示，月眉土資場在上午九點開放作業，許多來自外縣市的砂石車載運廢土在一早抵達時，因無處停車，因此暫停在附近道路等候，嚴重影響其他用路人的行車安全，在每天上午六點到十點的重點時段加強取締，也不定時在台六十二線及國道一號暖暖交流道出口路檢稽查，取締超載、超速、酒後駕車、闖紅燈、無照駕駛、車牌汙穢、爭道行駛、加高車斗、變更車體等，今年一月至六月已告發一○五件，其中砂石車超載十五件，每件罰鍰至少一萬四千元，重大違規三十五件、違停及一般違規五十五件，比去年同期增加四十九件。