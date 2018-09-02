〈北部〉瑞穗文旦豐收 柚農搶採收工人

2018-09-02

連日午後陣雨 延後採收

〔記者花孟璟／花蓮報導〕全台灣單一鄉鎮最大的文旦產區花蓮瑞穗鄉，產地面積達八百多公頃，文旦柚已開始採收。農民表示，最近因每天都有午後陣雨，文旦採收延後多天，且工人不好找，為搶工人柚農還得排隊預約，他的柚子園要輪到週一才能採收，因為豐收柚農還提高工資搶工人。

須排隊預約 有的還提高工資

花蓮地區文旦採收期比台南麻豆文旦晚半個月，每年節氣白露前後十天為採收期，今年白露是國曆九月八日，八月三十日起為採收期，原本上月廿七日就有農民打算開始採收，卻因連日來午後陣雨，導致採收期延後。

種文旦四十多年的柚農林東山說，文旦碰到雨天後不能馬上採，須等水滴蒸發後再採收才不會水傷。有柚農透露，台南文旦今年也盛產，碰到豪雨水傷的文旦價格下跌，連帶導致整個大盤價下滑，目前盤商均價一公斤十六元左右，「比去年的二十幾塊跌了五、六元」。

由於產地缺工，農民有些為了搶先採收會提高工資，其中提桶男工最辛苦，日薪行情約一千六百到一千七百元，其餘男女工都是採工，日薪一千二百元至一千三百元，還包點心、中餐，每日薪水會在傍晚現領；此外，如果男工自己有農用搬運車，連人帶車一天工資上看三千六百元到四千元，吸引來自台東、花蓮、甚至南投的工人來賺錢。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，瑞穗鄉全鄉都種文旦，最有名的是鶴岡產區，全鄉面積廣達八百多公頃，今年因風調雨順、又幸運躲過八二三南部豪雨，文旦品質很好，估計今年產量四千五百萬台斤，本月農會將到北部展售促銷，二日、八日、九日、十五日及十六日都在台北市希望廣場；十一日及十二日在新北板橋農會，歡迎消費者前往試吃選購。