〈北部〉嚴管老車惹抗議 環署︰將修法補助

2018-09-02

通過檢驗標準 還是可以上路

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕環保署修正空污法，針對十年以上老舊車輛排氣檢驗嚴加管理，引發以老車維生的貨運業者反彈；立委陳歐珀昨邀請環保署長李應元到宜蘭縣議會召開說明會，貨運業者喊出「李應元下台、空污法退回原點！」口號；李應元說，新政策還有一年四個月才會實施，會修法補助，新的政策也不是要淘汰所有十年以上老車，只要通過檢驗標準，還是可以上路。

貨運業者喊出李應元下台

環保署加嚴出廠十年以上車輛排放標準，並設置空氣品質維護區限制移動污染源進出，引起全台老舊車輛車主反彈，尤其是使用老車維生的貨運業者；老車在全台各地集結抗議，昨天在宜蘭縣議會的說明會，約七十名車主到場，並在場外拉起「環保鼠長」、「空污法殘害，全民剩骨骸」等抗議布條。

說明會場面火爆 毫無對焦

李應元因雪隧塞車，遲到約半小時才到場，他向現場民眾說明政策時，不時遭到車主嗆聲，高喊「老車無罪，退回原點」等口號，頻頻打斷發言。李應元要求車主「尊重民主」制度，尊重他的發言，雙方不斷交火，毫無對焦。

李姓車主說，環保署未與民眾溝通、對話，就修正空汙法，配套也沒做好，讓許多貨運業者吃不好也睡不好，很多貨運司機買一輛車要五、六百萬元，車貸還在繳，卻因新的空污法要上路，車價直直落根本賣不出去，環保署作法是剝奪民眾財產，李應元下台，讓空污法退回原點，並取消設置空品維護區，限制移動污染源。

黃姓車主也說，環保署要維護空氣品質，是很好的思維，但維護空氣品質，不只是老車主的責任，工廠等固定式污染源，也應該受到管制，環保署不該雙重標準。

李：爭取減免業者貨物稅等

李應元說，環保署正在積極爭取，減免貨運業者貨物稅，並提供報廢補助，一輛車廿萬元，且向行政院爭取利息補貼，希望利用這些配套，減輕貨運業者貸款負擔，新的政策上路後，也不是要淘汰所有十年以上老車，只要通過檢驗標準，還是可以上路。他也說，新的空污法也有針對工廠等固定污染源加嚴管制，相關刑責也加重，沒有雙重標準。

陳歐珀說，政府維護空氣品質，得到多數民眾肯定，宜蘭縣環保立縣，更應重視空氣品質維護，但是車主們的生計，政府也應重視，車主任何需求都可以向他反映，他會協助處理。