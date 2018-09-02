〈北部〉五峰泰雅祖靈祭 展演歌舞賽射箭

2018-09-02

〔記者廖雪茹、王駿杰／新竹報導〕新竹縣五峰鄉泰雅族祖靈祭，昨在清泉風景區展演傳統舞蹈、音樂、編織與比賽射箭，傳承泰雅文化。

祖靈祭從前晚的迎賓舞揭開序幕，昨天凌晨三點迎靈，上午九點開幕，在熱鬧的巴達斯舞蹈暖場後，以傳統獵槍鳴槍與耆老吟唱、祈福展開。原住民族館有小米歲時祭儀展覽，並安排泰雅文化講座。

泰雅族音樂創作人武勇達印，應邀用母語唱出天籟美聲，現場有搗小米DIY、原民編織等體驗，午後還有五峰鄉四村射箭比賽、泰雅市集原住民美食；尖石鄉公所昨也舉辦「原創覺醒部落狂歡音樂祭」，表演泰雅族傳統歌謠。

湖口裝甲新村乙村 「娃娃兵出動」

此外，新竹縣政府文化局昨在歷史建築—湖口裝甲新村乙村展示「全體集合翻轉眷村」整復階段成果，陸軍裝甲第五八四旅戰鼓隊表演，還有「娃娃兵出動」闖關遊戲、小小兵換裝拍照、一日班長市集和眷村復古文創攤位，吸引許多親子參加。

文化局長張宜真表示，目前完成第一期，包括環境整理及建築物加固；第二期規劃二○一九年進行修復及再利用的設計與活化活動、史料蒐集；第三期預計二○一九年進入工程階段，希望成為國防教育及文化觀光重要亮點。

新竹生活節 林智堅DIY冰淇淋

新竹市「新竹生活節」昨天舉辦國際日活動，在關新公園打造匯集廿九國、四十攤的異國文化市集，吸引大小朋友遊玩，市長林智堅也到場逛市集，並進行冰淇淋DIY，與民眾互動。