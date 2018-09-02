〈北部〉苗縣消防車輛 6成7逾耐用年限

2018-09-02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕面對天災人禍，消防弟兄往往衝第一救護，除人員訓練，裝備器材也得精良。不過，苗栗縣審計室審核報告指出，苗栗縣消防局的車輛近六成七、裝備近五成九超逾耐用年限，讓縣議員鄭碧玉疼惜消防隊員「生命沒有保障」；消防局說明，耐用年限為最低使用年限，超逾不代表就不能用，消防局每年都有視實際毀損狀況辦理汰舊換新。

審計室報告 認為應編預算汰舊

審計室調查，苗縣消防局至去年底，消防、救護、勤務等各式車輛計有三百廿七輛，其中超逾耐用年限有二百一十八輛，比例為六成六六；消防衣帽鞋、空氣呼吸器、破壞器材組等各式裝備計有一千一百一十八件，六百四十八件超逾耐用年限，比例為五成七九。審計室認為，亟待積極編列預算購置汰換及補實裝備。

鄭碧玉也是苗栗縣義消總隊第一大隊大隊長，她說，消防弟兄遇天災人禍，都是衝第一，拿生命拚搏，她今年曾到高雄市、新北市參訪，發現兩市的消防車輛、裝備都很精良，相較之下，「苗栗縣真的太舊了！」疼惜縣內消防弟兄「生命沒保障」，盼消防局主動向中央提出需求，持續充實。

消防局：可汰換但非不能用

消防局災害搶救科長張焜郁表示，消防車輛、裝備都屬公物，依行政院財物分類標準載記耐用年限，並納入國有公用財產管理，也代表一項公家財產要到耐用年限，才能報廢汰換，耐用年限是指最低使用年限，並非像食品的保存期限，一過期就不能使用。

張焜郁說，以消防車輛為例，耐用年限為十年，超逾的車輛車齡都在十五年內，且縣內勤務量相較於六都少，車輛、裝備的使用量較低，雖有過半超逾耐用年限，但落實平日保養、維護，都是堪用。

「隊員出勤的生命安全還是首要！」張焜郁強調，消防局每年編列一百多萬元預算，視實際毀損、老舊狀況辦理汰舊，也有提計畫向中央爭取換新，不可能讓隊員冒險。