〈北部〉竹北台鐵高架化 總經費估62億

2018-09-02

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣政府規劃台鐵縱貫線竹北地區高架化，以化解交通瓶頸，促進鐵路兩側土地活化；歷經兩年技術研議，可行性研究幾近完成，總經費概估近六十二億元，但動工前的行政作業恐得費時十年才會完成。

縣府工務處土木科表示，竹北地區鐵道高架立體化可消除鐵路沿線兩側地區發展阻隔，使土地整體利用均衡發展，還能改善平交道所造成的交通瓶頸，消弭鐵路所引致的污染與噪音，提升居民生活品質。

範圍鳳山溪橋至頭前溪橋

縣府二○一六年提議台鐵縱貫線竹北地區高架化，未來將設置臨時車站、鋪設臨時軌道，在不影響台鐵正常營運下施工；土木科長陳盈州說，計畫範圍北起鳳山溪橋、南至頭前溪橋，含引道全長約三．二公里，沿線有八處橫交路口，擬拆除中正東路陸橋，填平四處地下道。為減少拆遷，傾向在永久軌道的西側鋪設臨時軌道。

動工前行政流程恐須費時十年

工務處日前召開說明會，鐵路沿線地主及住戶多表示支持，希望提高補償費。

陳盈州說，工程顧問公司評估，竹北市區鐵路高架化後，樂觀概算周邊土地開發效益，推估自償率為五．四二％，含設計、用地及工程費，概估總經費近六十二億元，縣府負擔近十九億元，中央補助四十三億元。

可行性研究期末報告將完成

陳盈州指出，此案尚在行政作業起步階段，本月可望召開可行性研究期末報告審查會，之後送議會爭取支持，希望在年底前送通部審查，再由交通部辦理綜合規劃，經行政院核定，才會進入工程設計發包，工期約五年，整個行政流程恐須費時十年才能完成。