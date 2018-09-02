〈北部〉《桃園》泰籍滿地鵬編才 獲頒警大傑出校友

2018-09-02

賴清德頒獎表揚7位

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中央警察大學昨舉辦八十二週年校慶暨開學典禮，行政院長賴清德出席並頒獎表揚七位傑出校友，其中，獲獎的滿地鵬編才來自於泰國，他說，警大扎實的訓練，對他的工作有極大幫助，因此他在泰國積極推廣警大，鼓勵其他人前來受教，如今能跨海領取傑出校友獎，真的非常開心。

警大為慶祝建校八十二週年，除邀來作品曾獲中國「金叉獎」的張克齊舉辦個展「麗水風華：張克齊工筆花鳥畫展」外，也舉行校慶暨開學典禮，表揚七位傑出校友馬振華、陳明傳、吳俊鴻、蔡長孟、王文笔、楊源明、滿地鵬編才。

警大表示，來自泰國現任的泰國陸軍情報廳兼鄰國事務協調中心參謀兼中級軍事法官滿地鵬編才畢業於警大外事警察學系、碩士班，曾任泰國總理高級領導翻譯官、軍情局情報處長等職務，因長期在泰國幫助華人解決問題，並致力促進台、泰間軍事與教育交流合作，獲選為今年的傑出校友。

賴清德在致詞時提及年金改革，強調年改最重要意義是讓現在或即將投入的軍公教人員，服務期滿後都能領到退休金，在改革過程中，已退休的軍公教人員所領退休金減少，但省下來經費將投入軍公教人員的退撫基金，加上明年起行政院還要分十年編入一千億元投入，強調退撫基金絕對不會破產。