〈北部〉《桃園》8歲癌弟穿少將服 坐上吉普車

2018-09-02

本報即時新聞報導 軍事迷助圓夢

〔記者謝武雄／桃園報導〕本報即時新聞獨家報導，八歲男童「弟寶」的童年都在與血癌對抗，他的心願是看吉普車。一群軍事迷得知後決定協助圓夢，弟寶昨天在媽媽及三位小朋友陪同下，到大園參加軍事求生活動，不僅穿上少將軍銜軍服，還坐上吉普車衝鋒陷陣，過足了將軍癮，弟寶媽媽陳小姐也很感謝各界協助，讓弟寶能夠圓夢。

準備軍醫少將服 還繡上他的名字

活動透過也是癌友的退休老師莊維明及CAMP 66軍事俱樂部負責人藍麒勝安排，弟寶昨天來到CAMP 66軍事俱樂部位於大園的基地，看到這麼多穿著軍裝的大哥哥，彷彿走入真的軍事基地一般，藍麒勝特別幫小朋友們準備迷你軍服，弟寶穿上軍醫少將軍銜軍服，看到衣服及帽子都繡上他的名字，高興得跑來跑去，並和媽媽、小朋友們坐上吉普車體驗，還獲贈玩具、吉普車手稿插畫等禮物。最後，弟寶坐上吉普車駕駛座，由身著軍裝的大哥哥們推著在現場繞圈，頗有上戰場衝鋒陷陣的味道，也讓弟寶度過這輩子最快樂、難忘的一天。

陳小姐說，弟寶在兩歲多時感冒就醫，由於膚色不太對勁，經診所轉診台大後確診罹患血癌，從此展開漫長的治療過程，弟寶三年多來大都過著住院、打針與藥物為伍的日子，幾乎沒有童年生活。

最近弟寶參加癌症希望基金會「彩繪希望」繪畫比賽，畫出「帶我去看吉普車」的畫作，希望有一天能穿越時空，一睹吉普車風采，而莊維明看到本報即時新聞報導後，立刻在網路上留言表示願協助圓夢，最後和藍麒勝及一群軍事迷，共同幫弟寶達成願望。