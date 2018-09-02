〈中部〉防登革熱 一里倒五百桶積水容器

2018-09-02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市登革熱確診案例有卅二例，其中廿八例曾有在大里「開心農場」、內新市場或祥興里的活動史，屬群聚感染，有十五例是發生在大里，市長林佳龍一日到祥興里視察，強調防疫要全市動員，從一日一里倒一百桶，要增加到五百桶積水容器，他並請民眾配合防疫措施，若阻止、拒絕防疫工作會被開罰。

林佳龍昨天與衛福部疾病管制署長周志浩等人到開心農場旁的祥興里視察，市議員李天生、張芬郁、張滄沂等人均到場關心。

林佳龍表示，要防治登革熱，除了噴藥，清除積水容器才是最重要的工作，呼籲民眾要迅速、落實、重複的執行「巡、倒、清、刷」清除孳生源四步驟。

林佳龍表示，市府繼上週推出「一里清一百桶積水容器」計畫後，本週又推出每里要清五百個戶外積水容器，希望市民一起動手清容器、保健康。

周志浩表示，政府已動員積極防治登革熱，期盼民眾一起動起來，共同消滅病媒蚊。目前台中病例約卅二件，要戒慎警戒，但不需要恐慌，因為這是可以克服及控制的情況。

大里區大規模動員里鄰志工人力清除積水容器、易積水處有近五千處，熱點「開心農場」已噴藥三次並封園，內新黃昏市場、東興、祥興、內新、立德等里案例周邊五十公尺也完成噴藥，昨日再針對其他案例周邊進行消毒。

祥興里長黃春海表示，噴藥不要只噴家裡，呼籲周遭的草木要清理，因為滋生地就是在戶外的草木。衛生局指出，防疫如同作戰，如果拒絕將被處以六至卅萬的罰鍰。