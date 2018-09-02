〈中部〉推廣大雅小麥 麵食文化節登場

2018-09-02

〔記者張軒哲／台中報導〕大雅小麥麵食文化節一日在天壽宮前廣場登場，有青年農夫市集、麥根小學堂闖關遊戲、歌舞表演、摸彩等活動，更邀請日本蕎麥麵達人利用小麥和蕎麥，現場手作蕎麥麵。市長林佳龍說，透過小麥麵食文化節，帶動地方經濟發展；另年底的花博將設置好農市集，屆時大雅小麥也能透過市集推廣出去。

大雅從日治時代開始種小麥，是小麥之鄉，為推廣小麥農產品，二○○八年起開辦大雅小麥麵食文化節，這次大雅區公所特別邀請日本蕎麥麵達人大洞敦史，在現場利用大雅小麥和蕎麥手作蕎麥麵，限量提供民眾品嘗。

昨日活動林佳龍、農業局長王俊雄、立委洪慈庸等人共襄盛舉。林佳龍表示，透過舉辦小麥麵食文化節，將能帶動地方經濟發展，也能促進社區參與。大雅小麥麵食文化節也是台中各式節慶活動之一，市府將持續舉辦各項活動，讓台中更加熱鬧。

農業局表示，大雅小麥的栽種品種，以「台中選二號」為主，面積約八十公頃，栽培面積冠全台，農民每年十一月間採不整地撒播方式，以施肥機將小麥種子均勻撒種於田間，待水稻收割後，以切段的稻稈覆蓋其上，如此不但可保持麥種發芽所需濕度、防止鳥害，又節省工時。

活動安排麥鄉青年農夫市集，展售青年農民種植的農產品；還有麥根小學堂闖關遊戲，讓大小朋友透過做中學的方式認識小麥文化，最受歡迎的摸彩，有液晶電視、洗衣機、電冰箱、烤箱等獎品，地方社團歌舞表演，場面熱鬧。