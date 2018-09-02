〈中部〉花博「試營運」市府：內部測試未開放

2018-09-02

10月中旬才會安排民代勘查

〔記者黃鐘山、張軒哲／台中報導〕台中世界花博一日邁入內部「試營運」階段，台中世界花博營運總部執行長、市府副秘書長郭坤明指出，試營運並非開放民眾參觀，主要是安排包括人流動線、電力、安全、衛生、交通等不同項目測試，直到十月中旬才會「開放測試」，安排民代勘查，遊客要等到十一月三日開幕才可購票進入。

藍議員批還像工地 進度落後

外界與部分議員誤會花博試營運應該開放民眾參觀，郭坤明解釋，花博是一場國際級的售票博覽會，因此試營運並不像百貨公司「試賣」，會開放一般民眾免費參觀，而是要針對各場館與軟硬體進行各種測試，為保障已購票遊客權益，還是要等到正式開幕，才會全面開放民眾購票參觀。

昨日下午市議會國民黨團書記長李中邀集多名黨籍議員前往試營運會場考察，首站先到豐原葫蘆墩園區，李中指出，葫蘆墩園區第一工區就像工地一樣，施工人員忙進忙出進行組裝與鋪設，很明顯策佈展等工程尚未如期完成，市府對此理應誠實向議會報告實際進度落後，並提出趕工計畫，而非硬拗已進入「試營運」階段。

李中說，黨團議員指出從沒有把花博「試營運」當作百貨公司試賣，而是希望正式開幕前能發現問題進而改善。八年前台北市花博在硬體與佈展大致完成後，台北市政府就主動邀請花卉界人士、媒體與地方人士入園參觀，試營運首日全天就有九千多人入園。

綠議員反諷選舉作秀 硬闖園區

市議會民進黨團總召李天生指出，二○一○年台北舉辦花博，也於十一月六日開幕前有兩個月的「試營運」期間，到十月九日才首次開放一般民眾入場，且還限制參觀範圍，但國民黨團卻要為了選舉作秀，扭曲「試營運」目的，還要硬闖花博三個園區，呼籲國民黨「麥擱亂啊！」

郭坤明說，花博「試營運」各項測試是在驗收廠商的機械設備，因此不宜由議員先行測試，應由市府測試通過後，另擇期邀請議員前來勘查，如此也才是對議會與議員的尊重。