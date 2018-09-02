〈中部〉獼猴搶很凶 溪頭擴大警示勿餵食

2018-09-02

派員園區加強巡防宣導

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣避暑勝地溪頭自然教育園區，近一個月來發生多起獼猴為搶食攻擊遊客事件，台大實驗林管處人員上緊發條，除了在售票口及熱門景點，一改過去「綜合式」警示牌，針對獼猴豎立敬告遊客不要餵食的加強版警示，也派員在園區加強巡防及宣導，期有效防範「人猴衝突」發生。

八月三十日前的幾天是暑假尾聲，台大實驗林管處溪頭自然教育園區遊客數量達到高峰，獼猴因爭搶食物誤傷或驚嚇遊客的意外也頻傳，備受外界關注。

台大溪頭教育中心說，據台灣大學森林系副教警授丁宗蘇研究資料顯示，溪頭教育園區內大多是人工針葉林，可以提供台灣獼猴的天然食物並不多，如今猴群增加，且似乎愈來愈不怕生，並有朝低海拔遷移的趨勢，應與遊客不當餵食有絕對的因果關係，因此將禁止餵食獼猴列為防治的首要重點。

避免透明容器 食物不外露

以往園區警告牌以「綜合式」為主，包括禁止炊煮、躺臥、攀升花木及不要餵食野生動物等事項，均集中在一張警示牌，如今則針對獼猴設計斗大的紅色字體「敬告遊客」警示牌，提醒遊客勿餵食、勿接觸，更不可將食物露出，並避免使用透明容器或塑膠袋，以降低被猴群搶食及攻擊的機率。

除此，園區人員在巡防過程中，一旦看到松鼠、獼猴等野生動物蹤影，也會機動性進行宣導，讓遊客尊敬山林、維護生態的觀念能更加落實，進而免於被獼猴攻擊，使得人身安全獲更好的保障。