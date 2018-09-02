〈中部〉嘉市輪普習俗 擬申請無形文資

2018-09-02

〔記者王善嬿／嘉市報導〕每逢農曆七月，嘉義市有各聚落、街里輪流普度設宴的「輪普」習俗，根據外燴業者觀察，近十年輪普辦桌的家戶減少逾六成；嘉義市母語文化教育學會研究調查，除台南、彰化、嘉義，其他各地少見輪普，學會今年啟動影音記錄、蒐集資料、文史調查等工作，目標明年農曆七月前提案申請嘉市輪普文化為國家無形文化資產。

嘉市廚師職業工會理事長許坤生表示，十年前每逢農曆七月，他所接的輪普辦桌訂單，一個月桌數達六百桌，今年七十桌不到，各區的輪普辦桌愈來愈少，整體而言少逾六成。

嘉義市母語文化教育學會理事長高基榮說，民間稱農曆七月為「鬼月」，禁錮於地府的無主孤魂會從陰間到陽間接受供養，中國元代就有記載輪流普度文化，是按各廟宇勢力範圍的街境作為劃分，輪流普度孝敬「好兄弟仔公、好兄弟仔婆」。

嘉市獨有 鬼月天天普度辦桌

高基榮表示，台南安平、彰化鹿港雖然也有輪普文化，但從農曆七月一日到三十日，每天都有區境普度辦桌的是嘉市獨有，從耆老訪談得知，原本嘉義也不是每天都有普度，是受日治時期，日人不喜民眾集中拜偶像影響，促使普度日期分散，進而演變「起於城隍廟，終於地藏庵」，整月由各區境輪流普度方式。

高基榮說，隨社會變遷，輪普式微，因此組十人團隊調查史料、訪談耆老，以影音記錄各區輪普儀式，明年農曆七月前剪輯成紀錄片，向文化部申請國家無形文化資產，復興輪普文化。