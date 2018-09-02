〈中部〉淹水15年 北港成功路排水整治動工

2018-09-02

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林北港高中大門前的成功路過去只要下雨即積水，影響學生及附近民眾進出，經過校方及北港鎮公所多次爭取，排水整治工程終於在上個月動工，預計十一月底完工，北港鎮長張勝智表示，完工後積水問題即可徹底解決。

成功路從太平路到北辰路段約二百多公尺長，十五年來只要下雨就積水，北港高中校長傅國樑指出，據學校老師反應，成功路積水問題已十五年，只要一場午後雷陣雨就會積水十多公分，造成師生進出校園不便，只要積水就請清潔隊協助抽水。

樹根堵住水溝 影響排水

張勝智表示，成功路排水溝早年施做，加上水溝邊栽種一整排矮仙丹的樹根延伸到水溝，盤根錯節的樹根把水溝堵住，影響排水，因此只要下雨成功路就積水，但因工程經費需一千多萬元，公所財政無力負擔。

張勝智指出，去年行政院推出前瞻基礎建設計畫，鎮公所即提出成功路排水整治計畫，整治範圍包括北港高中段及北辰國小段，工程內容有排水溝及人行道改善，中央補助一千多萬元，雲林縣府也配合一百七十多萬元，工程終於在上月動工。

納前瞻建設 11月底完工

北港鎮公所主祕李俊儀表示，矮仙丹全部移除並清除排水溝裡的樹根，排水變得順暢，這次八二三大雨該路段就沒有積水，工程預計十一月底完工。