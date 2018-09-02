〈中部〉農損補助勘查 民盼加快助復耕

2018-09-02

〔記者林宜樟、林國賢／綜合報導〕嘉義縣受「八二三水災」重創，目前各村里民眾居住區域積、淹水已退去，但攸關災民收入與生計的農、漁損害狀況多，如朴子市崁後里的空心菜雖然外觀翠綠，根部卻泡水腐爛，農損補助還需勘查認定，暫時無法復耕，布袋鎮龍江里四、五十處魚塭仍淹水過高，也無法復養，都盼縣府儘速處理。

雲縣 將採分批審查、核定、撥款

而雲林縣目前所有積水已全部退去，但連續大雨讓許多農作物飽含水份，天氣放睛損害情況更嚴重，加上農田泥濘難以採收復耕，農民也盼農政單位加速勘災腳步，協助早日復耕。對此，雲林縣府農業處表示，目前農民申報到各公所受損農田面積約二萬六千九百多公頃，已要求各公所採分批審查、分批核定及分批撥款等方式，加速行政作業。

朴子一名陳姓菜農說，所種植的空心菜是採種用的，八月二十三日泡水泡到前天才有減退，雖然菜的外觀是綠的，但挖起發現根部已爛臭，希望加快勘查速度，以利儘速復耕；縣議員蔡鼎三、朴子市民代表王文賀及農會小組長張清洝獲報，昨請市公所會勘崁後里一帶一百多公頃空心菜籽作物，發現都有類似情形。

嘉縣 請農友拍照留紀錄 減少爭議

嘉義縣府農業處農務科長李秋瑩表示，空心菜耐水淹，每區域淹水受損情形不同，還需公所人員確認；農業處長許彰敏說，請農友拍照留下紀錄，減少審核爭議，以從寬從簡原則讓農民獲得補助。

布袋魚塭還在淹 縣府派員協助排水

布袋鎮內田考試潭滯洪池八二三雨後儲水，但水位高過一旁台六十一線快速道路東側，居民緊急將水門關上已來不及，倒灌進東側龍江里上百公頃魚塭；一名陳姓養殖戶反映，淹水至今已十天，機具仍泡水，魚塭水位高，無法復養。

龍江里長蕭吳王珠、布袋鎮代李志榮及水保技師李源鴻等人昨實勘，發現排水速度緩慢，若無抽水機協助，恐怕好幾天也不會降低，先前抽水機都在救災，現在聚落積水已退，希望能調派抽水機協助魚塭排水，立委蔡易餘轉報縣府處理，水利處長林谷樺說已派員協助。