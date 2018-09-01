〈南部〉國民黨南市黨部4日法拍 有租約不點交

2018-09-01

〔記者王捷、邱灝唐／台南報導〕台南地方法院九月四日將拍賣國民黨台南市黨部及新營區黨部辦公室，引起議論，尤其市黨部位於黃金地段，最低拍賣價逾一．二億。而該拍賣案也傳出政治味，據了解，有人正籌措資金，目標卻是鎖定日前揭幕的慰安婦銅像，想要拆掉這座銅像；市黨部昨發出聲明，表示相關產權已有租賃關係，請勿投標。

位在中正路的市黨部地段優良，對面為林百貨，周遭還有多處文化景點，包括司法博物館、即將完工的市立美術館、孔廟及台灣文學館等。

這次將拍賣中西區孔廟段的六筆土地約四○四平方公尺，最低拍賣價一億兩千一百三十五萬，換算下來，每平方公尺約卅萬元、每坪近百萬元，但根據公告土地現值，每平方公尺約十七萬六千元、每坪約五十八萬三千元。

租給黨參選人掛看板或當服務處

據了解，目前市黨部出租給同黨議員懸掛看板或當服務處，租金是一萬元或無償，且市黨部法拍部分不點交，得標者無法順利返還土地或建物，市黨部主張的「租賃不破原則」也是民法四二五條規定，房子就算法拍，得標者須繼續租約。

法界人士指出，此法規原本是為了保護經濟弱勢，現在卻常有法拍屋租賃者以該法為由不搬離，以時間成本或訴訟逼得標者付出「搬遷費」。

律師洪銘憲建議如果遇到法拍不點交，可以先從合約是否存在、不點交的合理性，兩個觀點著手，不過勝訴後要強制執行，又是一段新的開始，要趕走租賃者曠日廢時，建議立法應該思考如何加快程序。

市黨部聲明有租約 籲勿投標

面對黨部即將被拍賣，市黨部主委謝龍介用一句俗諺回應「時到時擔當」，市黨部則發出聲明，表示相關產權已有租賃關係，請勿投標。