〈南部〉台南市長6搶1 市議員112人爭57席

2018-09-01

1273人登記競逐649里長

〔記者劉婉君／台南報導〕第三屆直轄市長、市議員及里長參選登記昨天截止，市長形成六搶一局面；市議員十三個選舉區應選五十七席，有一一二人登記，包括國、民兩大黨及無黨，基進黨、時代力量、親民黨、台聯黨、台灣人民共產黨均推出人選，歐巴桑聯盟也有一人以無黨籍身分登記，各選舉區競爭都相當激烈；里長部分全市六四九里共有一二七三人登記。

里鄰調整後首次選舉

年底選戰是議員選舉區與里鄰調整後的首次選舉，各項選舉登記都相當踴躍，昨天仍有參選人趕在截止日前往登記。十月十九日由選委會與各區公所分別辦理候選人號次抽籤。

市長部分，國民黨提名的高思博、民進黨提名的黃偉哲及無黨籍林義豐、許忠信、蘇煥智、陳永和等六人登記。

市議員部分，民進黨卅七人登記、國民黨廿二人、無黨籍四十四人。首次推出人選的基進黨四人，台聯兩人，親民黨、時代力量、台灣人民共產黨各一人。

第一選舉區（後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營）十搶六；第二選舉區（北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港）十爭五；第三選舉區（下營、六甲、麻豆、官田、大內）四搶三、第四選舉區（楠西、南化、玉井、左鎮）四搶一、第五選舉區（善化、安定、新市、山上、新化）十搶五、第六選舉區（安南）十搶六、第七選舉區（永康）十五搶七、第八選舉區（北區、中西）十一搶六、第九選舉區（安平、南區）十二爭六、第十選舉區（東區）十一搶五、第十一選舉區（仁德、歸仁、關廟、龍崎）十搶五、第十二選舉區（平地原住民）三搶一、第十三選舉區（山地原住民）二人爭一席。除三、四、十二及十三選舉區外，均包含一名婦女保障名額。