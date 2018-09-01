〈南部〉高捷高雄車站永久站 九月五日啟用

2018-09-01

出入動線不同 高捷少女指引

〔記者王榮祥、葛祐豪／高雄報導〕高雄捷運高雄車站永久站預定九月五日啟用，服務十年的臨時站也將功成身退，隨永久站啟用、出入動線也不同，還會經過還沒開放的台鐵高雄新站，高捷則請出高捷少女協助指引。

高捷說明，高捷於二○○八年通車營運，為配合台鐵鐵路地下化，軌道先以弧狀設計避開台鐵施工區，並停靠高雄車站臨時站，至今已超過十年。

高捷指出，高雄車站永久站自六月廿日起，陸續進行一連串車站設備測試作業，均符合指標水準，通過履勘後，已於八月卅日獲交通部核發營運許可函，預定九月五日起，臨時站轉換新站過程將無縫接軌，持續提供旅客高捷的優質服務。

高雄車站啟用後，臨時站不再使用，列車日後停靠新站，乘客需改至新站上下車，動線也與臨時站不同，且會經過台鐵高雄新站部分區域，出入口則設置在臨時站旁。

高捷表示，為了讓乘客更快適應新動線，已安排高捷少女在出入口與動線之間指引，也建議乘客、特別是常利用高雄車站的乘客，近期可考慮提早出門搭車，以儘快熟悉新動線，若有任何乘車問題可洽車站服務人員諮詢，亦可洽高捷客服專線07-7938888。

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