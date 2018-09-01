〈南部〉高雄登記截止 4人角逐市長 132人搶攻議員

2018-09-01

蘇盈貴、韓國瑜、璩美鳳、陳其邁選市長

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市第三屆市長、議員、里長，與第二屆原住民區長、代表選舉登記昨截止，民進黨陳其邁昨天完成登記，共四名參選人角逐市長寶座，議員含原民區則有一三二人競逐，比上屆一一七人多，其中左營楠梓區參選大爆炸，十八人搶八席。

四位市長參選人依登記順序為蘇盈貴（無）、韓國瑜（國民黨）、璩美鳳（無）、陳其邁（民進黨）。

議員參選爆炸 左楠、小港前鎮、鳳山最多

市議員共一三二人登記、應選六十六席，四選區（左營楠梓）參選人數最多、十八搶八，其次為十選區（小港前鎮）十七搶八、九選區（鳳山）十六搶八。

若以席次與參選者比例換算，十三選區（原住民區、那瑪夏）四選一最激烈，六選區（旗津鼓山鹽埕）十一選四激烈度居次。

各選區登記情況：一區六（登記）選三（席），二區六選三，三區七選五，四區十八選八（上屆十二選八），五區十選五，六區十一選四，七區十二選八，八區九選六，九區十六選八，十區十七選八，十一區九選四，十二區三選一，十三區四選一，十四區二選一，十五區二選一。

市議員政黨推薦共九十三人，民進黨卅八人、國民黨卅七人、親民黨三人、台灣團結聯盟三人、時代力量三人、信心希望聯盟一人、基進黨五人、無黨團結聯盟三人，無政黨推薦卅九人。

原民區長部分，茂林區二搶一、桃源區二搶一、那瑪夏區五搶一。原民區代表，茂林區一選區六（登記）選四（席）、二選區六選二；桃源區一選區十二選五、二選區六選二；那瑪夏區一選區七選四、二選區五選三。

里長部分有一七一三人登記（共八九一里），其中鳳山區中正里七人競爭最激烈，旗山區永和里六人登記居次。