〈南部〉縣長選戰 台東5人競逐

2018-09-01

台東縣議員第一選區 22人競逐10席

〔記者黃明堂／台東報導〕年底五合一選舉昨天登記截止，台東縣長共五人登記，選情混沌；縣議員有六十八人登記，十六鄉鎮市長共四十三人登記，鄉鎮市民代表有二三七人登記，村里長有三百卅三人登記，競爭都相當激烈。

台東縣選舉委員會指出，台東縣將選出第十八屆縣長、第十九屆議員卅人、十六位鄉鎮市長及一百卅六位代表、一百四十七位村里長，合計三百卅位公職人員。

縣長部分，五人登記，國民黨饒慶鈴、民進黨劉櫂豪、系出藍營的前縣長鄺麗貞，以及無黨籍的彭權國、黃裕斌。這場選戰，原是饒慶鈴、劉櫂豪競爭，選情五五波態勢，但鄺麗貞昨天在最後殺出，原因不明，對選情衝擊程度仍待觀察。

饒訴求台東九年來由國民黨黃健庭執政，獲五星級縣長評價，以幸福縣政接班人為主軸。劉櫂豪是第五度參選台東縣長，以「台東夢的推手」為口號。

十六鄉鎮市長部分，多數都有競爭，僅卑南鄉許文獻、池上鄉張堯城為同額競選連任。主要戰區是台東市，由民進黨洪宗楷挑戰現任的國民黨張國洲。山地鄉競爭特別激烈，延平及達仁有六人角逐。

縣議員共十六選區，第一選區應選十人，有廿二人登記，不乏現任議員及市民代表轉戰，競爭最為激烈；第七選區平地原住民應選三人，有七人競逐。