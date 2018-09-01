〈南部〉縣長選戰 屏東3搶1

2018-09-01

屏東55席縣議員103人爭 戰況激烈

〔記者羅欣貞／屏東報導〕年底五合一選舉參選登記昨天截止，屏東縣長有民進黨潘孟安、無黨籍李鎔任、國民黨蘇清泉三人登記；屏東市長有民進黨李清聖、國民黨林恊松兩人登記競逐；縣議員一○三人登記參選，加上鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長，總共一六一一人登記，比四年前多九人，再創新紀錄。

屏東縣長二○一四年有兩人登記，下屆則多一人，包括尋求連任的潘孟安、國民黨蘇清泉，還有獨立參選人李鎔任；屏東市長四年前藍綠捉對廝殺，下屆民進黨由李清聖出戰、國民黨推派林恊松，同樣兩黨對決。

屏東縣議員部分，這次一○三人登記，四年前為八十九人，將選出五十五席，競爭更為激烈；第一選區廿一人登記最多，搶十二席，第二選區十三人搶八席，第三選區十七人搶十席，第四選區十人搶八席，第五選區六人搶四席，第六選區六人搶三席。

第七至第十六選區各應選出一席，其中第十二選區一人登記為同額競選，第七、九、十、十一、十三選區均有兩人登記，第八、十六選區均為四人登記，第十四選區六人登記，第十五選區五人登記。

全縣卅三個鄉鎮市，共九十人登記參選鄉鎮市長，較四年前少兩人，原住民地區的獅子鄉最激烈，八人登記，內埔鄉、泰武鄉均僅一人登記，同額競選。

鄉鎮市民代表共五百卅二人登記，較四年前多兩人，共將選出三百卅四席；村里長部分有八百八十三人登記，比四年前少六人，將選出四百六十三名村里長。

選委會將於十月十六日前審定候選人名單，十九日候選人抽籤決定號次。