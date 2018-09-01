〈台北都會〉捷運東環段估花942億 2021年動工

2018-09-01

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府昨舉行交通會報，由捷運工程局報告台北捷運環狀線路網的最後拼圖東環段，暫定將斥資九百四十二億元，走瑞光路方案，路線行經敬業三路、瑞光路、成美橋、信義快速道路、動物園站等，可行性研究報告今年底將送中央審議，希望在柯文哲連任後第三年動工，將是紓解內湖交通的一大關鍵。台北市長柯文哲也強調，環狀線是未來十年內台北市最重要的建設。

捷運環狀線涵蓋雙北市境內十四個行政區，全長約四十九．一八公里，共經過四十二座車站，完整跑完一圈約耗時八十七分鐘，最早動工的中環段，路線只涉及新北市預估今年底選後就能通車；跨雙北的南、北環段已進入中央審議階段；進度最慢的東環段，捷運局昨也表示，預定十一月完成可行性評估後，就會送到中央審議，若順利通過，明年就可進行綜合規畫作業和環境影響評估後，約需耗時九．五年才能完工。

按照捷運局目前規劃，東環段最可能走「瑞光路方案」，全長十三．一二公里，共有一座地下機廠與十座地下車站，起自環狀線北環段劍南路站，全線採地下路線，沿敬業三路、樂群二路、瑞光路、轉至舊宗路，經成美橋、 南港路、松山路、松德路，轉至松仁路，續往南略平行於信義快速道路，至動物園站與環狀線南環段銜接。

秘書長張哲揚指出，柯文哲曾與議會舉行便當會，提及東環段的目標，是在柯文哲連任的第三年（約二○二一年）動工。