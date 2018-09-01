〈台北都會〉第一果菜市場改建 吳音寧︰委託台大城鄉發展基金會規劃

2018-09-01

北農︰經市府內部討論未被否決

〔記者楊心慧、蕭婷方／台北報導〕市議員簡舒培前天在市政總質詢質疑，台北農產運銷公司總經理吳音寧曾針對第一果菜批發市場改建案提出比市府省十一億元的版本，柯市府卻未採納，當時柯文哲嗆吳音寧「她懂什麼」，甚至說北農版「是研究生規劃」，新工處、市場處也在議場指出，該版未經公會討論，內部皆認為不可行；對此，北農昨發出新聞稿反駁，舉證該版本均經市府內部討論未被否決。總經理吳音寧也說，市府版本是二○一七年核定的舊版本，她提出的版本並非她自己一人的規劃，有委託台大城鄉發展基金會進行規劃，更不是「研究生規劃」。

吳音寧表示，市府版的內容是舊需求，至今已有過許多討論、進展，北農提出的新版本擴大拍賣場面積、挑高高度，減少餐廳、大禮堂，總面積較北市府版本少一萬餘坪，以新工處每坪造價十一．五萬計算，約可省下十一億一千多萬元。

北農指出，市場處在三月廿三日會議中，同意北農所提「中繼市場增加拍賣場面積」，且北農版正式函文提出後，都有經相關建築專業檢討，新工處委託工程顧問公司也做出兩個版本的對照及差異比較，代表未否決北農規劃案，新工處還於四月三日要求北農提出版本中的各項需求內容，更在十七日邀集果菜兩公會召開說明會時，提到兩版本差異，但當時未明確裁定用哪個版本。

市場處︰未否決並不代表同意

對此，市場處批發科長高振翔則回應，未否決並不代表同意，市府在意的是北農從未與果菜兩公會討論北農版本，在四月十七日時，是市場處主動提出要求說明版本，但北農當時也未具體說明。