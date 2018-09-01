〈台北都會〉砸4千萬拍72廣告 議員批柯「業配」打選戰

2018-09-01

柯市政影片露臉 挨批濫用資源

〔記者蕭婷方／台北報導〕年底選戰倒數，市長柯文哲對外強調將市政做好就是最好的宣傳，並表示要用六千萬元打完整場選戰。不過，市議員汪志冰調閱資料發現，柯文哲上任至今，市政府共斥資四千二百萬餘元公帑拍攝七十二部有市長入鏡的市政宣傳廣告；今年又逢選舉年，影片數量更是歷年之最。汪批，柯文哲宣稱要打一場「輕選戰」，卻濫用市府資源撒銀彈宣傳，簡直沽名釣譽。

汪志冰昨於議會市政總質詢時指出，二○一五年至今，歷年柯文哲露臉的影片分別從十六部、十三部、十五部，今年還沒過完已有廿八部，創新高；此外，柯曾揚言「希望六千萬元打完選戰」，卻早已啟動「市府版業配」，狂撒四二一六萬元在各種市政影片現身，「根本就是從納稅人口袋撈錢打選戰，沽名釣譽。」

點閱率差 柯︰拍得不好會檢討

汪志冰更進一步指出，許多影片內容毫無實質意義，如警察局斥資九萬七千元的「無毒城市台北城」，從頭到尾以新聞、照片充斥影片畫面，最後再由柯文哲與警察局長喊口號，「根本沒有教導民眾如何分辨、防範毒品」，點閱率也僅一萬多，論宣導效果，也十分有限。汪志冰諷刺，柯自稱未進行任何選舉活動，其實是利用行政資源瘋狂自我推銷。

柯文哲昨在議場看完影片後還抓頭回應，影片拍得不好，平均每人、每次點閱要約十元，廣告還是要有人看才有用，會檢討。