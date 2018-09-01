〈台北都會〉《台北》5人拚市長 議員125搶63近年最多

2018-09-01

里長選舉 937人競爭456席

〔記者蔡亞樺、蕭婷方／台北報導〕二○一八年九合一選舉昨截止登記，根據台北市選舉委員會統計，市長登記參選有五人，比二○一四年略減兩人，但市議員登記參選人數爆炸，高達一二五人登記，應選六十三席，是近三屆來參選人數最多的一屆；里長也不遑多讓，北市四五六個里長應選人數，有九三七人登記角逐，也較二○一四年增加。今年台北市可投票總人數約二一七萬人，比二○一四年增加約三萬人。

市選會統計，廿七日開放登記至昨下午五點半為止，議員有一二五人登記參選，比起二○一四年一○八人多十七人參選，也比二○一○年的一○三人多二十二人參選；里長部分，二○一八年有九三七人登記參選，比起二○一四年八八一人，增加五十六人之多，但比起二○一○年九五三人參選略少。

市選會副總幹事余淑（左女右宜）說，登記時發生不少人漏帶資料例如學歷證明等，多跑一趟，雖然登記截止，後續仍會進行資料審查，包括財產申報、政見等，不足都會要求補齊。

無黨籍台灣大學教授李錫錕在登記首日，搶得頭香登記參選市長，同一天國民黨市長參選人丁守中在前總統馬英九、自家議員陪同下登記，隔兩天，廿九日民進黨市長參選人姚文智由民進黨秘書長洪耀福等人陪同登記。市長柯文哲則在卅日獨自登記，不久後擔任兆豐產物保險公司經理吳萼洋現身登記，成為第五位市長參選人。

許多議員參選人昨天一早來登記，包括「姐ㄚ」大安文山區議員參選人王致雅、爭取連任的「柯黑」市議員王世堅都現身。新黨議員參選人蘇恆、林明正、侯漢廷也登記，參選宣言指出將對柯文哲「兩岸一家親」支持到底；未來是否會與柯同台？新黨發言人王炳忠說，不排斥任何可能性。

力拚出頭的小黨在登記參選上別出心裁，樹黨四名參選人手拿樹苗、頭戴防毒面具，凸顯護樹與反空污的政見主張；訴求小民參政的「歐巴桑聯盟」士林北投區參選人徐書慧有十多台娃娃車助陣，場面相當浩大。