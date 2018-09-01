〈台北都會〉《2018新北市長選情初探》蘇侯對壘五五波 中間選民成關鍵

2018-09-01

記者何玉華、賴筱桐／特稿

二○一八年新北市長選舉確定由民進黨蘇貞昌、國民黨侯友宜兩強相爭的局面；蘇貞昌頂著昔日政績光環，強打「會做事」，侯友宜延續朱立倫政績，在鮮明的鐵漢形象基礎上，感性訴求「厚友誼」。兩人除了在各個場合近身肉搏鞏固基本盤，網路戰也煙硝四起，積極拉攏年輕選民，戰況激烈。

蘇貞昌 懷舊輔以創新

蘇貞昌以「懷舊」重現過去亮眼的政績，以執行力、魄力喚起民眾的認同，輔以團隊年輕人「創新」的表現，營造新風貌及對城市未來的想像；還有多名子弟兵蘇巧慧、張宏陸、吳秉叡等人深耕地方，組織與人脈經營不輸執政十餘年的國民黨。

不過，蘇貞昌的年齡、近日爆出辦公室違規，還有中央執政包袱，對選情的影響，值得觀察。

侯友宜 鐵漢也很柔情

警界出身的侯友宜，「鐵漢」形象深植人心，副市長任內是朱立倫的得力助手，在掃蕩八大行業、拆除違建上，都少不了他的身影。而在八仙塵爆意外後，他帶領市府團隊關心受害者及家屬，形塑出「鐵漢柔情」形象，加上出身基層，豐富的庶民語言，個人就是最佳賣點。

但侯友宜在朱立倫團隊的歷練，是加分？還是包袱？加上選戰初期對文大宿舍案危機處理不佳，後續選戰的操作必須更審慎。

近期兩人陸續端出牛肉爭取中間選民認同；蘇貞昌提出都市再生、產業創生、智慧交通及扶老攜幼的願景，還有垃圾清運政策、親子體驗博物館、擴大六十五歲以上老人補助裝假牙，讓人眼睛一亮。侯友宜提出「都更三箭」、「三環六線」等政見，訴求市政「一棒接一棒」，「接棒」意味濃厚。

新北市歷經多次政黨輪替，民進黨與國民黨基本盤各佔三成左右，這一戰，兩人除近身肉搏鞏固基本盤，網路拉攏年輕選民，勢均力敵的局面，誰會是最後的贏家，中間選民將是致勝關鍵。