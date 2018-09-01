〈北部〉宜縣34席議員 74人登記角逐

2018-09-01

轉戰羅東鎮長 黃素琴完成登記

〔記者張議晨、林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣年底五合一選舉，共有七百九十四人登記參選。民進黨宜蘭縣議員黃素琴轉戰羅東鎮長，昨天在百名支持者陪同下，完成鎮長參選登記，黃素琴說，她希望建構友善、宜居的羅東城。

年底五合一選舉，宜蘭縣長共有五人登記，縣議員有七十四人登記，較本屆多出十一人，要搶三十四席；鄉鎮市長三十二人登記，爭奪十二個鄉鎮市。鄉鎮市民代表兩百三十二人登記，搶一百三十一個名額，村里長四百五十一人登記，搶兩百三十三席。

昨天最後一天登記情形：縣長有林姿妙、林錦坤。縣議員部分：第一選區孫博萮（無）；第二選區劉秋展（無）及賴良洲（無）；第六選區黃琤婷（國）及謝志得（無）；第七選區林義剛（國）及沈信雄（無）；第八選區游宜恆（無）；第十二選區王進生（國）；第十三選區松王淑珍（無）。

十二鄉鎮市長登記部分，羅東鎮黃素琴（民）、員山鄉張宜樺（國）、五結鄉陳春亮（無）、張明華（民）及林文彬（無）。

黃素琴昨在民進黨議長陳文昌、前縣長劉守成等人陪同下完成登記。黃素琴指出，羅東是觀光重鎮，她要將鎮公所前廣場打造成鎮民廣場，並擴大都市蛋黃區再造商圈，讓黃金地段有新貌呈現，建構友善、宜居的新羅東。