〈北部〉創紀錄 5人登記選宜蘭縣長

2018-09-01

最後一天 林姿妙、林錦坤完成登記

〔記者林敬倫、張議晨／宜蘭報導〕下屆宜蘭縣縣長選舉，共有五人登記參選，創下參選人數最多紀錄。昨天登記最後一天，代表國民黨參選的羅東鎮長林姿妙，在千名支持者簇擁下完成登記；民進黨陣營則到羅東「踢館」，抨擊林姿妙在羅東鎮長任內，多項政見跳票。

宜蘭縣長選舉登記最後一天，除林姿妙，曾參選縣長、有「檢舉達人」稱號的林錦坤，再度以無黨籍登記參選；加上日前登記的民進黨陳歐珀、無黨籍林信華、陳秋境，共有五人參選，打破以往最多只有四人參選的紀錄。

致詞看小抄 林姿妙團隊稱只是提醒

林姿妙昨天上午到縣選委會登記，逾千名支持者陪同，高喊「林姿妙凍蒜！」新北市長參選人侯友宜、立委蔣萬安也到場站台。林因口條不佳，頻遭對手抨擊，昨天致詞不時低頭看著小抄，避免出錯；她說，這些日子對手不斷打壓她，但有選民陪伴，她並不怕要勇敢向前。

登記結束，林姿妙站上宣傳車掃街，未接受媒體訪問。林團隊說，看小抄只是要提醒自己，要講甚麼林姿妙都很熟悉，沒有特別準備與練習，未安排媒體聯訪是因為行程緊湊。

談到最近南部豪雨淹水，侯友宜說，中央是民進黨執政，應該趕快與民間團體結合，做好災後重建，也應該檢討治水成效，不要讓治水淪為口水。

經費補助外鄉鎮 公所稱代表會通過

民進黨宜蘭縣黨部則到羅東鎮「踢館」，黨部主委黃建財說，林選鎮長時的政見包括籌建檜木博物館、森林小火車復駛、興建綜合體育館，全都「跳票」，更把羅東鎮經費，拿去補助外鄉鎮市例如搶孤等活動作「私人交際」，對羅東鎮民很不公平。

林姿妙陣營反擊，很多政見都已完成，至於綜合體育館等計畫都是卡在縣府，民進黨要去問「前縣長」（指林聰賢）。羅東鎮公所解釋，宜蘭市、礁溪鄉公所也有補助搶孤活動，經費運用都是代表會通過才執行，請不要用抹黑來選舉。