〈北部〉無許可證逕排氣 塑膠回收廠勒令停工

2018-09-01

竹南多里夜間塑膠味濃 環局揪禍首

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮有不少民眾反映空氣飄惡臭，不堪其擾，且之前屢傳出刺鼻的塑膠味，令人難以忍受。苗栗縣環保局獲報後發現，位於竹南鎮天祥路一間塑膠回收工廠未取得空污許可證，逕行設置與操作排放廢氣，先處十萬元罰鍰並勒令停工。

苗栗縣政府環保局空氣品質及噪音管制科表示，附近國中、國小學區常有刺鼻塑膠味道，居民快要受不了，影響範圍遍及山佳里、龍山里、佳興里、聖福里等區域，時間多在深夜至凌晨期間。

先罰10萬、要求業者申請空污許可證

苗栗縣環保局追查鎖定一間塑膠回收工廠，前往稽查發現工廠外觀宛如一般資源回收廠，實際上卻從事塑膠回收再製。

再製過程中，工廠利用熱熔融將回收的塑膠，透過破碎、熱熔、成型、切斷等程序變成塑膠粒子，惟該工廠因未採取活性碳過濾或是水洗法洗淨，導致塑膠味外洩，引發民怨。由於該工廠為初犯，先開罰十萬元並要求在取得空污許可證前停工。

苗縣府環保局空氣品質及噪音管制科指出，一般而言，工廠必須向環保局申請空污許可證，並詳列產量、製程與處理廢棄的對應設備，通過核准後才能取得空污許可證，但該工廠未取得許可證，因便宜行事釀成污染。環保局強調，之後仍會不定期前往稽查。

竹南鎮空污事件頻傳，今年六月就有紙器工廠排放出有機物發酵異味，超過標準值造成臭味溢散；以及出現污泥味道宛若豬糞等，嚴重影響居民生活品質。