〈北部〉苗縣長4人登記 議員72搶38

2018-09-01

雙徐之爭 劉派動向受矚目

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣下屆地方公職人員選舉登記結束，參選爆炸，不乏夫妻、父子、父女、兄弟檔參選。縣長有四人登記角逐，分別為代表國民黨尋求連任的縣長徐耀昌、獲民進黨禮讓的無黨籍頭份市長徐定禎，及以無黨籍登記的民進黨苗栗縣黨部執委朱泰平、宗教藝術文化人黃玉燕，從選情局勢來看，仍是「雙徐」之爭。

苗栗縣選民結構藍大於綠，即使二○一四年，國民黨中央執政不力、民心流失，代表國民黨競選本屆縣長的徐耀昌，仍拿下四成六五的得票率。徐耀昌基本盤穩固，具現任優勢，但本屆勝選除自身從政廿多年及所屬「新黃派」體系支持，也有「劉派」的前縣長劉政鴻全力相挺，但兩人因苗縣府財政問題，關係降至冰點，尤其近期劉政鴻與徐定禎兩度「巧遇」同台，徐耀昌陣營須審慎以對。

徐定禎於八年前，以政治素人之姿，當選頭份鎮長（現改制為頭份市）並成功連任，他雖是無黨籍，但不諱言支持蔡英文總統，能力受民進黨肯定，獲禮讓角逐縣長。

徐定禎在全縣的知名度雖不如徐耀昌，但除本身主政頭份市，也獲苗栗市長邱炳坤、竹南鎮長康世明力挺，並整合黃派「何系」人馬，加上通霄、苑裡鎮為民進黨大本營，若再有「劉派」相助，將讓徐耀昌備受威脅。

44人選18鄉鎮市長 竹南、通霄最激烈

朱泰平基於民進黨是執政黨，認為應提名人選，呼應基層心聲，為民進黨而戰，但在黨中央禮讓決策明確下，爭取認同需再加把勁。黃玉燕則主張透過宗教文化觀光產業，創富苗栗，也需更多知音。

苗栗縣議員部分，應選卅八席，有七十二人登記。第一選區十五搶九，第二選區五搶三，第三選區十搶五，第四選區十六搶九，第五選區十七搶八，第六選區三搶二，第七選區四搶一，第八選區二搶一；各選區老將、新秀並起，參選大爆炸。鄉鎮市長登記參選部分，縣內十八鄉鎮市有四十四人登記。其中公館鄉、造橋鄉、西湖鄉、三灣鄉，各僅有一人登記，同額競選，可望順利當選；另，竹南鎮、通霄鎮各有五人登記，競爭最激烈。