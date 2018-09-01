〈北部〉未受水災影響 中秋肉品供應穩定

2018-09-01

市場強調進口豬肉量足夠

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕雲林及嘉義等縣市因豪大雨不斷，造成許多畜牧場淹水，豬隻、家禽被淹死，民眾擔心泡水死豬是否會流入市面，也擔心中秋節肉品價格受到影響，對此，桃園市肉品市場主任王忠訓表示，桃園肉品並未受到南部水災影響，而中秋節烤肉肉品供應無虞、價格平穩，民眾可以放心。

位於蘆竹區的桃園市肉品市場，每天拍賣豬隻約二千多隻，僅次於新北市、雲林縣，為全台第三大拍賣市場，王忠訓說，桃園市肉品市場豬源主要來自彰化、雲林等地，雖然南部因豪雨導致許多豬隻死亡，但因目前外國進口的豬肉量大，足以供應國人需求，中秋節肉品供應無虞、價格平穩。

嚴格稽查泡水死豬流向

桃園市肉品市場週一到週六拍賣，週二、三、四、六平均拍賣二千一百隻，週一及週五分別因應市場休市及隔天假日需求量較大，拍賣豬隻會多近四百隻，王忠訓指出，像是昨天週五的拍賣數量，就達到二四八八隻、價格每公斤七十四．六六元，前天週四則拍賣二一二四隻、價格每公斤七十四．三九元，價格波動不大。

針對網路謠傳泡水死豬恐流入市面製成肉鬆被民眾吃下肚，王忠訓表示，為防堵泡水死豬流入市面，政府已加強稽查泡水死豬流向，並嚴格控管養豬戶豬隻數目，極力防範以避免引發食安危機，而業者都知道肉鬆要有蓬鬆口感，一定得選用品質較好的豬，死掉的豬除非做成肉乾，不過政府都有嚴格的把關，且肉品市場的豬隻都是當天拍賣、隔天販售的毛豬，民眾不用過度擔心。