〈中部〉被提名選議員 林偉嘉改登記選里長

2018-09-01

民進黨改由張志銘登記

〔記者劉濱銓／南投報導〕昨是年底五合一選舉登記最終日，南投縣長選情確定由現任國民黨的林明溱對上民進黨洪國浩，縣議員六十一人搶卅七席，十三鄉鎮市長則有四十一人登記，鄉鎮市民代表一六三席有二五六人登記，村里長二六二席共五二八人登記；其中最戲劇化的是，民進黨竹山、鹿谷選區縣議員提名人林偉嘉，臨時改登記參選竹山鎮里長，提名懸缺由縣議員張志銘遞補登記。

信義2漢人爭取選鄉長

原住民鄉信義鄉長選舉，昨則有兩名茶農羅瑞卿、黃秋龍前往登記參選，登記時還手持「刀插憲法滴血」道具，象徵漢人於原鄉權益不受保障，藉此凸顯漢人在原鄉的參政與土地權益訴求，惟公所說，依照地方自治法，由於兩人非原住民，參選條件不符，最終還是會被取消資格。

未獲提名林本立選議員

至於棄選縣議員、臨時改參選竹山鎮硘磘里長的林偉嘉表示，係因走訪基層發現仍有努力空間，評估勝選實力，自認火候不足才做出這個決定，並無其他外力因素；另現為民進黨南投縣黨代表的林本立未獲黨內提名，日前也登記參選竹、鹿選區縣議員。

民進黨南投縣黨部指，二人分別是違紀不參選與違紀參選，屆時恐遭停權或開除黨籍處分，對違紀情事會秉公處理。

而原本積極爭取參選竹山鎮長的民進黨縣議員張志銘，為了黨內團結日前宣布退出鎮長選舉，昨趕在截止前登記參選縣議員，他表示在黨中央的徵召下，他願意繼續為竹山打拚，除爭取連任，也會輔選洪國浩打贏年底選戰。