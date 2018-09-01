〈中部〉草屯「催生」 明年每名新生兒給2萬

2018-09-01

鎮長洪國浩︰拚人口升格為市

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣最高的生育津貼在草屯鎮！草屯鎮公所將從明年一月一日起發放生育津貼，不論第幾胎，一名新生兒就發二萬元，是六個發放該津貼的公所中最高，且因南投縣府訂定要第三胎才有二萬元，因此也比縣府的前兩胎補助高。鎮長洪國浩說，因草屯鎮公所今年賸餘款有五億多元，希望生育津貼多少能鼓勵鎮民生育，讓草屯人口突破十萬人，升格為市。

草屯鎮長洪國浩昨日公布「草屯鎮婦女生育津貼補助辦法」，該辦法將從明年一月一日實施，只要夫妻有一方在草屯鎮設籍半年以上，而新生兒（明年一月一日後出生者）出生後也在草屯鎮登記設籍，生育的媽媽就可申請育兒津貼，一名新生兒二萬元，若生雙胞胎就四萬元。

預算編列補助700名 超過再追加

洪國浩表示，草屯鎮現在一年僅六百個新生兒，只佔草屯鎮九萬七千多的人口數中的千分之六，為了鼓勵鎮民生育，原本公所想編列育兒津貼，中央每名幼兒每月二千五百元，公所再編二千五百元，讓夫妻減少育兒負擔，惟中央表示地方不能編育兒津貼，才改為生育津貼。明年先編一千四百萬元，可補助七百名新生兒的父母，如果能超過該數字更好，公所會再追加預算。

目前南投縣十三鄉鎮市中，已有南投、魚池、中寮、水里、竹山等五鄉鎮市有生育津貼，金額從三千到六千元不等。至於縣府則是第一胎一萬，第二胎一萬五千元，第三胎二萬元，今年新增第四胎五萬元、第五胎以上十萬元。洪國浩說，草屯鎮公所近幾年努力開源節流，將閒置土地和房舍出租，另闢設停車場收租，加上公有納骨塔位出售，以去年為例就賺了六千萬元，另一方面也爭取中央的補助款做建設，像前瞻計畫就爭取了一億元，而近八年來，還清一億八千萬元的負債，今年賸餘款則達五億多元。