〈中部〉民雄大士爺祭 今下午3點放水燈

2018-09-01

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕民進黨嘉義縣長張花冠去年九月參加民雄鄉大士爺文化祭時，被同黨立委陳明文強行攬肩講話，張事後怒控陳明文涉嫌性騷擾、恐嚇，全案經嘉義地檢署偵查已在八月二十八日偵結，嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊昨表示，承辦檢察官以犯罪嫌疑及證據力不足，予以不起訴處分。

對此，張花冠發聲明強調，「我的感受是非常遺憾與憤怒。」性別平等已是普世價值，當台灣逐步邁入兩性平權社會，甚至已出現女總統之時，她身為嘉義縣長，更應積極保護女性權益，將於近日具狀聲請再議，以伸張兩性平權之共同正義。

立委陳明文表示，性別平權不該淪為政治鬥爭的工具，對縣民來說目前嘉義縣災害後續的工作更為重要，不願隨張花冠起舞。

張花冠說，案發當時，陳明文在違背她本人的意願下，強摟她的肩膀，當時她曾向陳明文清楚表示，此行為讓她非常不舒服，請陳立即將手放離，而她也同時以手臂抵抗，試圖擺脫陳惡劣的強摟行徑。但檢察官卻未顧及她作為受害者的自由意志與感受，令人遺憾。

嘉義縣綠營「兩個太陽」之爭，因這起官司案從檯面下搬到檯面上，老縣長陳明文與現任縣長張花冠的關係從昔日戰友到現在相敬如「冰」，事發至今剛好快滿一年，兩人於昨天參加大士爺文化祭團拜儀式時，會前會後都沒互動。