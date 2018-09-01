〈中部〉台西罹癌居民求償 法院裁定送環署鑑定

2018-09-01

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣台西鄉罹癌居民聯合向六輕求償，歷經二○一五年首次開庭審理近三年毫無進展，昨天再度開庭，院方裁定送環保署鑑定，自救會盼實質審理勿草率結案。

居民向五公司求償七千餘萬

指控六輕帶來環境污染，讓自身及家人陸續罹癌，受害居民組成雲林縣台西鄉六輕污染傷害聯合求償自救會，並向六輕台灣塑膠、南亞塑膠、台灣化學纖維、台塑石化、麥寮汽電等五家公司求償包括死者喪葬費、家屬精神撫慰金、在世者醫療費用、減少工作能力損失求償七千零十七萬六千九百八十六元。

自救會總幹事吳日暉不滿台塑律師要求居民證明「在何年何月何日、哪個時間點、從哪根六輕煙囪、吸到哪個物質、吸入多少劑量，才導致罹患哪一種癌症」，而雲林縣府委託台大進行的流行病學研究卻被指成個人研究，讓人無法接受。

昨天律師翁國彥、洪嘉呈偕同自救會長黃源河、吳日暉、林富源、雲林淺海養殖協會理事長林進郎等人到庭，高舉「六輕致癌、法官救命、毒氣日日吹、法院激恬恬」等看板訴求，期待法官能比照台灣美國無線電公司污染案、中石化安順廠污染案，做出明確的審判。

要求法院實質審理 勿草率結案

在明道大學教書的黃河源指出，他們七十四名原告組成台西鄉六輕污染傷害聯合求償自救會已經滿三年了，相較RCA案已經被最高法院認定為公害污染，三年來，法院開了十多次庭仍然未認定六輕污染造成居民健康損害，訴訟尚未進入公害訴訟中流行病學因果關係的認定，強烈要求院方實質審理，不應草率結案。

台塑委任律師吳雨學強調環保與經濟應並重，以六輕自設廠以前經最嚴格環評到營運以來都是依主管機關嚴格審查檢驗，原告也提不出排放氣體與導致居民罹癌或死亡的資料或證據。