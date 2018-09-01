〈中部〉《百里侯之爭 雲嘉嘉均4搶1激戰》麥寮鄉長放棄連任 拚立委選舉

2018-09-01

〔記者林國賢／雲林報導〕年底五合一選舉登記截止，雲林縣縣長有四人登記，縣議員七十五人搶四十三席，鄉鎮市長五十六人登記；麥寮鄉長許忠富在登記截止前宣布不參選，麥寮鄉僅有鄉代會主席蔡長昆一人登記，幾已篤定當選。

縣長選舉有民進黨李進勇、國民黨張麗善、無黨籍牙醫林佳瑜及前立委王麗萍等四人登記，打破僅有藍、綠兩黨競爭局面。

爭取連任的李進勇提出顧「三好六顧一級棒」十大願景；張麗善則以「雲林上場」為訴求；林佳堬則要雲林「前進、提升」；王麗萍以「雲林做自己」做為主軸。

昨天登記的王麗萍表示，她要用三大青年選票決勝二○一八，「雲林做自己」是一場革命，終結台北天龍國對雲林殖民，革除人口外流又老又窮二大宿命，重建以雲林為主體的新發展路線。

縣議員應選四十三人，有七十五人登記，現任議員有三十三人尋求連任，各政黨分別是民進黨廿人、國民黨十人、時代力量二人、台聯一人、皇君人民政黨一人、無黨籍則有四十一人。

議員選舉 虎尾選區十七搶八

六個選區中斗六選區十七搶十，虎尾選區十七搶八，斗南區應選六席有十人登記，西螺區應選六席有十一人參選，台西選區登記十一人搶七個席次，北港選區則是九搶六。

廿鄉鎮市 五十六人登記角逐

全縣廿鄉鎮市共有五十六人登記，民進黨提名十八人，國民黨提名六席，其餘卅二人均為無黨籍，大埤鄉、西螺都有五人參選，其次為斗六、虎尾、斗南都有四人參選。

原本被看好可以順利連任的麥寮鄉長許忠富昨天在登記截止前都未登記，他隨後在臉書PO文表示，自己在立委蘇治芬鼓勵下決定選擇艱辛的挑戰，不參選鄉長，直接挑戰下屆雲林縣民進黨立委黨內初選。