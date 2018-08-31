〈南部〉蘇煥智、陳永和角逐市長 完成登記

2018-08-31

〔記者劉婉君／台南報導〕第三屆台南市長、市議員選舉登記倒數第二天，以無黨籍身分參選市長的前台南縣長蘇煥智、龍崎區牛埔里長陳永和，分別完成登記。陳永和抱著兩百萬元現金前往，也是此次選舉第一次有市長參選人用現金繳交保證金。

年底台南市長選戰原有七人表態參選，前南市警察局長陳子敬前天宣布棄選後，其他六人均已完成登記。市議員部分昨天有六人登記，累計十三個選舉區已有一○九人登記。

陳永和繳2百萬現金

直轄市長選舉登記必須繳交兩百萬元保證金，歷屆參選人大多是以支票方式繳交，陳永和則是在九十三歲的母親及妻女陪同下，抱著兩百萬現金到選委會登記，連工作人員也表示歷屆少見。

陳永和說，他解除了四張定存單才湊到兩百萬元，這些錢是家人的生活費和二十三歲女兒陳映樺的嫁妝。

由於候選人得票數必須超過選舉人總數的十％才能拿回保證金，現場媒體問陳映樺會不會擔心，她力挺父親「做對的事，沒關係啦！」

而蘇煥智昨天上午則由夫人郭椿華及支持者陪同到市選委會，一下車就有支持者高喊「蘇市長好！」對於曾在其縣長任內擔任縣警察局長的陳子敬棄選，蘇煥智表示，會拜訪陳子敬尋求支持，但陳子敬退出是否代表泛藍成功整合？他認為「仍有待觀察。」

至於蘇煥智會不會接受民進黨的整合？蘇煥智說，「民進黨要整合的是社會，不是整合我。」他是代表社會在發聲，此次參選的使命感就是要推動台灣二次民主改革運動。