〈南部〉豪雨毀土堤 四草魚塭損失逾250萬

2018-08-31

中秋節要出貨的魚蝦 暴斃或被沖走

〔記者邱灝唐、王涵平／台南報導〕南台灣連日大雨造成多處積、淹水，位於安南區四草防風林的土堤，便因豪雨沖刷崩毀嚴重，導致夾帶泥沙的污水流入隔壁魚塭，造成即將收成、準備在中秋節捕撈出貨的養殖水產暴斃，當地漁民估計損失超過兩百五十萬元。

魚塭位在安南區四草北汕尾，與沙洲防風林隔著一道土堤，再出去便是台灣海峽，居民都靠著這道土堤擋住外來污水，養殖魚蝦等水產。不過，由於連日豪雨，土堤承受不住強烈沖刷而崩毀，讓防風林的積水流入魚塭，不僅水質遭污染，鹹度亦發生變化。

當地四草里長王佐雄表示，由於防風林的地勢較高，大雨又將土堤沖刷，崩毀長度約二十公尺，因此大量污水漫過土堤流入魚塭，導致預計要在中秋節捕撈的草蝦陸續死亡，其餘養殖魚類如龍膽石斑、鮢??魚等，也暴斃或被沖走，五十餘戶漁民初步估計損失兩百五十萬元以上。

民代邀官員會勘 協調進行搶修和補償

為此，立委陳亭妃和副議長郭信良昨日邀集林務局嘉義林管處、市府水利局、六河局、台江國家公園管理處、區公所等官員抵達現場會勘。陳亭妃也協調各單位進行善後作業，並做出四點決議。現場先由水利局搶修崩潰處、林務局嘉義林管處規畫施工排水溝，引導積水由鹿耳門溪出海口宣洩進入外海，同時加強與魚塭接壤處的防護堤防工程、區公所將漁民損失呈報農業局進行專案補償、台江國家風景區管理區則協助相關工程的交通需求，協助進行修復作業。

農漁畜災損救助 9月4日截止申請

○八二二豪雨造成南市農漁畜災損逾億，農業局表示，南市已公告為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區，救助申請至九月四日截止，呼籲農漁民儘速向受災地區公所提出申請。