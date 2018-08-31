〈南部〉推豪雨救災微電影 國軍：「放心有我」

2018-08-31

〔記者黃佳琳、洪定宏／高雄報導〕八二三豪雨造成南台灣大淹水，國軍弟兄共出動上萬人次協助撤離居民、清掃家園，陸軍八軍團也在災情告一段落之際，推出一段長約兩分鐘的微電影，要告訴國人，即使沒有戰爭，軍人存在的自的，就是要保家衛國，「放心有我」。

左營區公所協調海軍陸戰隊防空警衛群官兵，於昨天開學日前往立德國中抽取地下室積水、固定傾倒樹木、清掃落葉；區長胡俊雄感謝海陸弟兄的幫忙，特別致贈包子及飲料慰勉。

八軍團表示，連續幾天救災下來，國軍官兵紛紛累癱，但是都沒有人喊苦，也無人叫累，國軍弟兄姊妹不分陸、海、空軍或資通電、憲兵及後備部隊，彼此通力合作，發揮三軍聯合作戰的效能，積極搶救災害，協助災後復原。

也有弟兄家中淹水 仍留部隊救災

這次雨災，有國軍弟兄家中也是受災戶，但是他們以任務為重，選擇留在部隊救災，家中的困難只能交給家人去分擔。其中，八軍團裝甲五六四旅機步一營的下士陳首名，在豪雨成災時，嘉義朴子的老家也傳出淹水的消息。陳首名說，當時接到消息水已經淹到腳踝，然後慢慢漲到膝蓋、臀部，人在部隊的他，只能趕快叫家人先把東西往上撤。

老家只剩下老弱婦孺，身為丈夫和兒子的陳首名，只能靠著家人的體諒，繼續在崗位上堅持。陳首名表示，當時心裡「滿焦急的」，可是太太跟父母親勸他放心，家裡還有二、三樓，淹水還有地方可躲，要他放心去執行任務。

好幾次路過家門口 無法抽身回家

同樣在裝甲五六四旅服役的中士林禹盛，老家在台南市佳里區，大雨那天他剛好休假，眼看著老家已經淹到小腿肚，但是部隊緊急召回，林禹盛背起行囊從家裡涉水而出，留給體諒兒子的老媽一個充滿內疚的匆匆背影。

林禹盛說，雖然很擔心家裡，可是國家需要他們時，一定要挺身而出，即使他的部隊就在佳里區協助救災，有好幾次路過家門口，但就是無法抽身回去看看，還好和家人聯繫，得知一切平安。

緊急搶救受傷阿伯 士兵無比榮耀

步兵二○三旅旅部連上兵林怡君，也住在台南佳里區，家中同樣受災，但是她沒請假回家，選擇留在部隊和同袍一起投入救災。在執行救災任務時，她發現並緊急搶救了一位腳底受傷流血的阿伯，把他從淹水的家中抬上救護車送醫治療，阿伯和家人的感謝，讓她感到無比感動和榮耀。