〈南部〉開學前校園消毒 民陳情飄臭味

2018-08-31

教局請軍方消毒68校室內、地下室

〔記者黃旭磊、洪定宏、蔡清華／高雄報導〕高雄各地傳消毒水味，環保局查出為校園消毒水散發的臭味，教育局強調協請軍方於地下室消毒，不至於溢流校外，並再請軍方稀釋比例。

昨天是開學日，高中職以下萬名學生返校開學，一九九九高雄萬事通及環保局從前晚（廿九日）起接獲超過四十七件陳情電話，民眾於鳳山、前鎮、苓雅、前金及三民等區聞到空氣瀰漫消毒水味。

環保局徹夜稽查，查出教育局請國軍協助三民、鳳山、仁武等區六十八所學校進行開學前消毒作業，取得執行消毒學校名冊比對，發現陳情案件地點與消毒學校只相距一至二百公尺，相當吻合，判斷應為降雨將校內消毒液分解產生消毒水味。

應不致溢流 再請軍方稀釋比例

國軍八軍團卅九化兵群指出，化學兵噴灑消毒水為區公所、衛生所提供，主要成分為鄰苯甲基對氯酚，為家用消毒用劑，稀釋比例為百分之一到二百五十分之一，戶外濃度更低，不至於影響學生及民眾，會再請官兵降低用劑。

教育局表示，消毒進行腸病毒防治，噴漂白水地點是室內及地下室，沒有噴室外，也沒有將消毒液洗到校區外，會與相關單位確認，並委請軍方稀釋濃度。

環保局指出，消毒水成分為次氯酸鈉，與雨水接觸後產生氯氣，易刺激呼吸道，消毒前均稀釋又有雨水稀釋，濃度更低並無毒性，只是有味道，請民眾放心，會持續監控空氣品質。

高雄市府統計，「0823豪雨」各校災損累計超過七千一百多萬元，造成九所高中職、四十所國中、九十五所國小、七所幼兒園，合計一五一校受損，校區樹木傾倒、PU跑道受損、屋頂漏水、教室淹水與工程圍籬鷹架倒塌等，所幸無人受傷。