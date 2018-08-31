〈南部〉雨擊！道路坑坑洞洞 南市工務局：補好1800個

2018-08-31

〔記者劉婉君、萬于甄／台南報導〕連日豪大雨造成全市多處道路出現坑坑洞洞，截至昨天為止，全市已經填補好一千八百個坑洞，其餘不需動用災害準備金即可搶修的部分，也會在兩、三日內完成。而永康區昨天則傳地基崩塌，中興里中華路一處民宅庭院竟破出一個大洞，面積約達十坪，建築物下方呈現掏空狀態，讓居民嚇得不敢居住。

豪雨造成路面坑洞，工務局長蘇金安表示，可以立即搶修的部分，連日來已陸續補好，坑洞較大的需等天氣放晴才能舖設柏油，至於損害較嚴重無法立即搶修的，則以山區道路坍方較多，必須動用災害準備金才能進行災害復建，除了先搶通之外，區公所要在一週內提報市府，工務局會儘速派員前往會勘，依照相關規定盡快處理。

永康民宅庭院破10坪大洞 住戶嚇傻

永康區中華路一處集合式透天民宅陶姓屋主指出，前晚聽到屋外有一陣怪聲，趕緊開門察看，孰料，竟發現自家的庭院中破了一個大洞，「看到也嚇傻了」，住了廿九年，從來不曾發生類似崩塌的情況， 本來想請公部門勘查，得到的回應卻說是「私領域」。市議員林燕祝接獲陳情，昨邀水利局與工務局會勘。

水利局表示，該處崩塌面積約十坪，深度也有三公尺，因住戶提到該處下方曾有九公尺深的大箱涵，恐有立即危險，會先將建物下方掏空的基礎穩定，再利用雷達工具檢驗鄰近區域是否也有掏空的情況，全力搶救。