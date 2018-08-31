〈南部〉土石又崩 南迴鐵路三天二度中斷

2018-08-31

昨午搶通 影響18列次、逾兩千人

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東連日大雨不僅造成洪害，還阻斷鐵路交通，南迴鐵路昨天又因土石崩落一度中斷，在屏東枋寮與台東大武間實施客運進行接駁，這已是三天內的第二起，雖於中午搶通，不過因為土石鬆軟，僅能以時速四十公里的慢速行經，共影響十八列次、旅客約兩千兩百餘人。

昨天屏東降雨趨緩，恆春半島的石門測站卻仍測出近百毫米雨量，南迴鐵路十一K（內獅到枋山站）間，清晨五點旁邊山壁發生土石崩落，傾洩泥流覆蓋鐵軌路斷，雖然工務段緊急派員進駐清除，不過因早上零星雨勢，搶通時間從早上九點延至中午，經檢測後回復通車。

台鐵局表示，此次鐵路阻斷啟動公路客運接駁，採大武與枋寮站對開，枋寮開出二十二輛次、大武十輛次，共載運約一千二百人人，受影響列車十八列次，影響旅客約二千兩百人，為安全起見，搶通後列車採慢速行駛，誤點請民眾見諒。

林邊鎮安村 積水數天未退

近日傳出水災的新園港西村及南州萬華村，昨天水雖退去，但仍有部分低漥區零星積水；逢雨必淹的林邊鎮安村積水已數天未退，當地水閘門發生破堤，導致洪水湧進路面，也一度傳出是人為因素所致。

省道台十七線嗂仔口橋路段已封閉近三天，昨天該路段水漸退去，但水位仍高，已加派機具抽水，公路養護單位昨天晚間經測試後已開放雙向內側通車，國道三林邊交流道亦已回復通車。

此波豪雨造成屏東縣多處受損，縣長潘孟安感謝縣府團隊不眠不休搶修，也提醒民眾大雨過後土石容易鬆動，仍要注意安全。