〈台北都會〉都審會討論大巨蛋 委員獻策

2018-08-31

〔記者鍾泓良／台北報導〕遠雄大巨蛋案將在九月廿日進入台北市都市設計審議會大會審查，都審會昨舉行討論會，都審委員紛紛當起軍師，討論要在九月廿日用甚麼戰術，避免遠雄有突破點。有委員堅決反對大巨蛋大客車於基地外的路面上下客，應比照通案「基地內解決」，也有委員不排除「局部拆除」，或審議前「餵」資料給媒體，才能跟遠雄平起平坐打資訊戰。

對此，遠雄集團發言人楊舜欽表示，市長柯文哲不斷強調大巨蛋審查不會刁難，那何來戰術戰略以及媒體攻防；任何一家廠商面對龐大的市府機器，如此綿密的戰術戰略，實在很無力。

台灣建築中心二○一六年決議，大客車不可「滿載」到地下停車場，五十七輛大客車須在地面層上下客，然而卻未明說是否於「基地內」上下客。據遠雄規劃，乘客在大巨蛋基地北側的菸廠路下車，並在鄰近忠孝東路的旅館棟旁上車。

都審委員鍾慧諭認為，都審會應先確認台建中心大客車決議是否合理，再決定如何與民間合作解決問題，都審委員王俊雄反駁「建築中心的審查是不是合理，這不干我們的事」，都審會收到意見就應處理，既使不合理也應由遠雄去面對，也不認為市府應幫遠雄解決問題。

都審委員吳杰穎表示，遠雄很會打烏賊戰，並補充兩年前的審議時，當時新聞都是以遠雄為主，建議主席主動說明，「甚至有些資料我們直接餵給媒體，讓他發新聞稿比較快。」