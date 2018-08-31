〈台北都會〉推校園數位化 教局砸18億

2018-08-31

〔記者楊心慧／台北報導〕因應數位時代來臨，台北市教育局在未來兩年的時間將投入十六至十八億元來推動運算思維及程式教育，發展校園數位化，扎根培養數位跨域人才，教育局長曾燦金指出，預算將會用在教學創新、建置學校高速網路、設置智慧教室、增加互動式教具，也會在學校推動平板教學，讓學生更容易學習。

昨天是開學日，台北市公館國小舉辦「運算思維課程闖關活動」，包含「邏輯天機變」與「規律生活好健康」，讓學生體驗日常生活中傳遞正確指令的重要性，學習下達正確的訊息，在開學日開啟學習程式語言的第一步，曾燦金到校觀看。

數位智慧教育 「一生一平板」

「未來兩年台北市全面推動校園數位化」，曾燦金指出，將投入十六至十八億元推動數位智慧教育，包括提升校園網路頻寬，並建置單槍投影機、電子白板、互動螢幕的智慧教室，國小三年級至高中做到「一生一平板」的平板教學等。

公館國小校長許進富表示，程式設計和運算思維概念可讓孩子增加視野，雖然未來孩子不見得會選擇相關工作，但從小接觸對邏輯判斷與理解力都有很大的幫助，支持教育局作法，只是要思考如何運作、規劃課程內容，讓孩子扎根完整學習。

低年級12節 中高年級72節

另外，教育局昨發表「台北市國小資訊科技課程教學綱要低年級教學示例成果彙編」，教育局表示，資訊科技素養向下延伸至低年級，低年級將授課十二節不插電的程式語言課程，中、高年級則會授課七十二節，從小培養數位資訊人才，課程也有助於孩子進入國、高中，更容易理解物理、化學類的科目。