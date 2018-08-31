〈台北都會〉〈參選市長〉范雲登記 不繳200萬保證金遭退件

2018-08-31

指違憲 將提行政訴訟、聲請釋憲

〔記者黃建豪／台北報導〕社會民主黨召集人范雲昨登記參選台北市長，卻主張兩百萬元保證金「違憲」，完成登記程序後，繳納保證金時僅上交自製的違憲看板，遭台北市選委會退還登記資料，並附上「依法不受理候選人申請登記通知單」。范雲揚言，將訴求行政訴訟，並展開向大法官聲請釋憲的行動。有趣的是，第五位市長參選人吳萼洋昨以無黨籍身分登記參選，讓市選會工作人員十分意外。

范雲主張，台灣是民主國家，人民因無分階級、性別皆應享有平等參政權，但現行的保證金制度卻築起一道天花板，這種高額保證金，已經違反憲法第七、第十七、第一二九條，更限制年輕世代、窮人、小黨候選人的參政權利。

范雲強調，黨內已委託籌組義務律師團，在登記遭到拒絕後，將提出訴願、行政訴訟、最後提出大法官釋憲，希望透過釋憲取消不合理的選舉保證金制度。

但台北市選舉委員會回應，按照選舉罷免法第三十三條，「登記為候選人時，應備具選舉委員會規定之表件及保證金，於規定時間內，向受理登記之選舉委員會辦理。表件或保證金不合規定，或未於規定時間內辦理者，不予受理。 」按照規定，既然不繳交保證金，他們就無法受理參選登記。

兆豐保險經理吳萼洋 登記選市長

然而，在范雲爭議之前，繼現任市長柯文哲、姚文智、丁守中與李錫錕後，第五位台北市長參選人已完成登記，是任職兆豐產物保險公司的經理吳萼洋。吳萼洋表示，他四年前就想出來參選，但當時以為柯文哲是上天選的人，後來才發現不是。

昨上午八時半，五十八歲的吳萼洋一頭銀髮、身穿西裝，突然出現在市長登記座位上，連工作人員都相當震驚。「我知道你們對我很好奇」，吳萼洋說，現在的政治人物，大多少了「真心」。吳萼洋表示， 沒有真心就不會慈悲、沒有智慧，有智慧的人高度才會高，看的東西會比較廣，現在的社會問題在於太多人只看到表面，他希望藉由參選來喚醒大家，不要只看表面。