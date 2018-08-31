〈台北都會〉市府、侯辦回擊 指控不實

2018-08-31

〔記者陳心瑜／新北報導〕針對綠委批評市政延宕，市府相關單位昨天發布新聞稿澄清、回擊。侯友宜競選辦公室新聞組副組長徐維遠反擊說，民進黨政府的前瞻建設當初未納入環狀線二階及萬大線第二期，「請問立委江永昌、羅致政當時人在哪裡？有沒有為新北市民、新北市的軌道發展發聲？」

指美術館流標已檢討 駁都更牛步化

文化局長林寬裕指出，蘇營指控美術館、大台北劇院延宕，但大台北劇院計畫應為「新北表演中心」，連名稱與內容都搞錯，指控令人難以信服；美術館流標已經檢討，考量原物料、人力等成本增加，依法將預算送議會審查。「新北表演中心」土地所有權是文化部，主動權也在文化部，二○一六年由文化部委託新北市府代辦，但當年五月政黨輪替後，中央就以各種理由延緩進行，最終還全盤翻案。

捷運局指出，今年底加計淡海輕軌及環狀線第一階段完工，新北境內捷運已增加五十二公里及四十一座車站，完成率高達五十七％。都市更新處也駁斥都更牛步化，指受理都更案件是台北縣時期的三．七倍，核定案件更是台北縣時期的二．二倍。

城鄉局表示，台北看守所、女子看守所、新北地方法院及新北地檢署搬遷，市府已啟動「大土城都市計畫」相關程序，目前卡在中央需地機關仍有疑慮。新聞局也說，國家電影中心預計在年底之前上樑，當初預算沒核撥、計畫可行性飽受外界質疑，都是在蘇貞昌從縣長到行政院長任內；量體縮小是因當今台灣的電影發展，需要的是人才和資金，不只是豪華建築。

台北港特定區娛樂專用區 年底再招商

經發局表示，台北港特定區娛樂專用區招商，初次是以最高強度來規劃招商，招商不順和大環境有關，年底再招商。水利局表示，微風運河水域改善從核定預算到工程發包，要有規劃、設計等細節，昨天已進行工程招標，依據體育署要求的今年底完成發包期程，進度已超前。

徐維遠說，侯友宜提出「三環六線」是帶動五股、泰山、八里、深坑持續轉型的關鍵建設，是侯七年多來用行動走出來的施政理念。對於侯提出的「都更三箭」時效被質疑，徐維遠說，蘇貞昌在台北縣長任內僅受理十二件都更案、完成程序九件、完工僅一件，對比蘇貞昌「百倍速都更」才是最大諷刺。