〈台北都會〉談安樂死 柯問「植物人要給他活著嗎？」

2018-08-31

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨出席雜誌社所辦的長照論壇，花近廿分鐘大談為何砍重陽敬老禮金，並分享北市府辦老人共餐，他發現宗教團體辦得比里長好，基督教又辦得比道教好，讓現場笑聲不斷；結尾時，柯講得意猶未盡，突然拋出植物人安樂死議題，問現場「這一類（植物人）要真的給他活著嗎？這是可以討論的。」

比利時、荷蘭是歐洲第一波實施安樂死國家，迄今十五年，但社會仍有歧見，歐洲生物倫理研究所專員布蘿歇爾日前接受中央社訪問表示，一開始大家覺得只要立法完善，一切都在控制中，但審查系統不透明、欠缺科學化及客觀標準，讓整個系統充滿陷阱；更重要的是社會原本的互助及關懷價值，將像滑坡一樣，進一步被破壞。

議員籲柯回到市政 不要東扯西扯

對於柯文哲說法，北市議員秦慧珠說，令人聯想在網路帶風向、操控媒體炒作選舉話題，否則為何知名主播傅達仁安樂死時，不見柯如此倡議。

她說，安樂死可以討論，贊成反對都有，但不是市長議題，呼籲柯還是回到市政，不要東扯西扯。

柯文哲表示，發重陽敬老金，大概可收買一些選票，但也不是非常有效；並反問「你告訴我發給徐旭東一千五百元幹什麼？倒過來，中低收入戶發一千五百元有解決問題嗎？沒有啊！」只要一生病就完蛋，不夠付現在一天兩千兩百元的住院看護費，社福齊頭式發放是不對的，因此北市府推老人共餐計畫。

但北市府共餐等計畫，曾被台北市議員質疑參與者不多，柯說，「沒有錯！」有需要吃才來吃，沒需要吃來幹什麼？徐旭東不要去吃老人共餐，在家裡吃套餐就好。

柯還提到，辦共餐過程中發現，除非里長背後有很強社區營造系統，否則宗教團體辦得比里長好，因教會本來就有在吃；基督教又辦得比道教好，例如長老教會、靈糧堂有系統，「你有聽過媽祖廟聯盟嗎？」

致詞尾聲，柯文哲突然提到安樂死議題，指植物人對台灣醫療系統損耗很大，這也是生命教育問題，只是大家都不敢去碰觸，台灣大概有八千名植物人，臥病、很常中風、生活品質很差的，「但問題是，這一類要真的給他活著嗎？這是可以討論的」。