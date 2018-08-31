〈台北都會〉開學迎新 老鷹秀特技、冬瓜帶回家

2018-08-31

〔記者葉冠妤、俞肇福、林欣漢／綜合報導〕開學了！新北市和基隆市部分學校昨天舉辦有創意或特殊意義的開學典禮，有的過狀元門、戴狀元帽、點朱砂，期許學生開心學習增長智慧；也有的送蘋果、筷子，祝福學生平安快樂；還有學校來一場生態農場大閱兵，新生抱個冬瓜回家「頂呱呱」。

昨天是學校開學日，汐止東山國小以「校園農場生態大閱兵」迎接一年級學童。一年級新生鄭宇亨說，採冬瓜好好玩；一年級新生吳盺霏的媽媽徐瑩燕表示，開學就能享用到校園採收製作的南瓜饅頭、冬瓜湯，還獲得一顆代表「頂呱呱」的冬瓜，真是太特別了！

汐止白雲國小迎新則請來歐洲紅鳶、美洲栗翅鷹擔任迎新大使，當老鷹聽從哨音，定點飛翔與大鵬展翅等各項特技表演，從未近距離接觸老鷹的孩子驚呼連連。

瑞亭國小校長扮鋼鐵人

瑞芳瑞亭國小校長梁榮仁扮成鋼鐵人，學校也安排闖關遊戲及鬆餅DIY活動，家長帶著小朋友透過iPad編寫的積木程式操控無人機，讓小朋友大開眼界；同時還可體驗AR實境，欣賞校園常見的貢德氏赤蛙圖像和叫聲，學生直呼好玩。

林右昌帶領走過狀元門

基隆市長林右昌昨天早上七點多就到安樂國小迎接新生，他帶著新生走過狀元門，在小學生手上點朱砂、戴狀元帽，期許小朋友每天開心學習、增長智慧、越變越強壯。

林右昌表示，基隆市公立學校大部分都有液晶電視及教學系統，並推行校校都有創客教室。

安樂國小則送給每位小一新生蘋果、筷子，祝福小朋友們能「蘋」安成長、「筷」樂健康。